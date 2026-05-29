Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мыслями о перспективах Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»-2026.

globallookpress.com

«Мирра от матча к матчу прибавляет, находит свою игру.  Сегодня она играла спокойно, стабильно, уверенно.  Хотя соперница Боузкова очень непростая.  Мирра не расслабилась ни на секунду.  Впереди ее ждут более тяжелые матчи.  Но если у Андреевой все будет спокойно, то не исключаю ее выход в финал», — цитирует Веснину «СЭ».

В матче третьего круга Андреева уверенно переиграла чешку Мари Боузкову (28) — 6:4, 6:2.

Следующей её соперницей станет победительница пары Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария)