Седьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»-2026.

Украинка в двух сетах обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 31 минуту. За это время Свитолина ни разу не подала навылет и совершила одну двойную ошибку, а также выиграла пять брейк-поинтов из двенадцати. На счету Кеведо один эйс, пять двойных ошибок и два из девяти реализованных брейк-поинтов.

В 1/8 финала турнира Свитолина сыграет против победительницы матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Питон Стринс (США).