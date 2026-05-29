Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл австралийца Алекса де Минора в третьем круге турнира «Ролан Гаррос».

Якуб Меншик
Якуб Меншик globallookpress.com

Меншик (27-я ракетка мира) одержал победу над представителем Австралии (7-я ракетка мира) со счетом — 0:6, 6:2, 6:2, 6:3.  Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

За весь матч Меншик сделал 6 эйсов и реализовал 7 брейк-поинтов из 14-и.  Де Минор допустил 4 двойных ошибки при пяти реализованных брейк-поинтах.

Меншик пробился в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», где сыграет против российского теннисиста Андрея Рублева (13-я ракетка мира).