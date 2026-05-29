Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Маттео Арнальди из Италии во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 6:2 в пользу 104-й ракетки мира.

Арнальди сделал четыре эйса, совершил одну двойную ошибку, реализовал четыре брейк-поинта из двенадцати. Стефанос Циципас сделал восемь эйсов, допустил четыре двойных ошибки, реализовал два брейк-поинта из шести.

В следующем круге Арнальди сыграет против Рафаэля Коллиньона из Бельгии.