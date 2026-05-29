Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в четвёртый круг «Ролан Гаррос»-2026.

В матче третьего раунда Костюк в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Костюк выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Голубич не сделала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Костюк сыграет с победительницей польского противостояния между Магдой Линетт и Игой Свёнтек.