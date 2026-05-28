23-я ракетка мира Диана Шнайдер поделилась эмоциями от победы в матче второго круга «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер globallookpress.com

«Несмотря на счёт во втором сете, матч не был лёгким. В первом получились качели, потому что против неё никогда не играла. Старалась держать себя в руках при длинных розыгрышах. Длинные розыгрыши вообще были мои задачей, потому что она их не любит, а на грунте я двигаюсь лучше неё. На тай-брейке было нервозно, но удалось выиграть», — цитирует Шнайдер «Чемпионат».

Россиянка в двух сетах обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6, 6:1

В третьем круге турнира Шнайдер сыграет против украинки Александрой Олейниковой.