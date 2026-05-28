23-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала победу в матче второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Россиянка в двух сетах обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 7:6, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 39 минут. За время матча Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Маккартни Кесслер не сделала в игре эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира Осака сыграет против украинки Александрой Олейниковой.