Представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о поражении от Юлии Стародубцевой со счетом 6:3, 1:6, 6:7 (4:10) во втором круге «Ролан Гаррос».

«Просто обидно, потому что я думала, что хорошо тренировалась перед Открытым чемпионатом Франции, хорошо себя чувствовала на тренировках и думала, что могу поднять уровень.

Но была очень плохая игра, слишком много невынужденных ошибок, и я не чувствовала себя наилучшим образом. Я пыталась найти выход, но это явно не сработало», — цитирует 26-летнюю Рыбакину AP.

На старте «Ролан Гаррос» Рыбакина одолела словенку Веронику Эрьявец.