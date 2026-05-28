Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о победе над своей соотечественницей Алиной Корнеевой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Соперница в туре новенькая, я не очень знала, чего ждать. Ещё и при такой погоде было трудно найти свой ритм, но я рада, что справилась и тем более выиграла в двух сетах.

Думаю, она играла неплохо, тем более уже выиграла до этого много матчей с учётом квалификации. Опыта на "Шлемах" у неё, очевидно, не очень много, но играла она хорошо. Может, она просто жестока к себе немного, — приводит слова Калинской Sports.ru.

В следующем раунде Калинская сыграет против Камилы Осорио из Колумбии.