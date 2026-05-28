Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выиграл у Романа Андреса Бурручаги из Аргентины во втором круге «Ролан Гаррос».

Соперники находились на корте 3 часа 3 минуты и завершили встречу с результатом 4:6, 6:0, 7:5, 6:1 в пользу шестой ракетки мира.

Оже-Альяссим сделал семь эйсов, сделал восемь двойных ошибок и реализовал семь брейк-поинтов из десяти. Бурручага сделал три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-поинта из восьми.

В следующем круге Оже Альяссим сыграет с сильнейшим в паре Люка ван Аш (Франция) — Брэндон Накашима (США).