Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл чеха Томаша Махача во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки мира.

Зверев выполнил 19 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Томаш Махач сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

В следующем круге «Ролан Гаррос» соперником Зверева будет француз Кентен Алис.