Вторая ракетка мира Елена Рыбакина выбыла на стадии второго круга «Ролан Гаррос»-2026.

Казахстанская теннисистка в трех сетах проиграла украинке Юлии Стародубцевой (55) — 6:3, 1:6, 6:7.

Матч продлился 2 часа 28 минут. Во время встречи Рыбакина четырежды подала навылет и столько же раз совершила двойные ошибки, а также реализовала четыре брейк-поинта из восьми. На счету Стародубцевой один эйс, четыре двойные ошибки и пять выигранных брейк-поинтов из одиннадцати.

В следующем круге турнира Стародубцева сыграет против победительницы пары Хейли Баптист (США) — Сю Ван (Китай).