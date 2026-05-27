Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим одолел немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
Оже-Альяссим (6-я ракетка мира) одержал победу над представителем Германии (57-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7). Игра продолжалась 4 часа 17 минут.
За весь матч Оже-Альяссим сделал 9 эйсов и реализовал 6 брейк-поинтов из 12-и. Альтмайер допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-поинтов.
В следующем круге турнира «Ролан Гаррос» Оже-Альяссим сыграет против аргентинского теннисиста Романа Андреса Бурручаги (68-я ракетка мира).