Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Марину Бассольс из Испании во втором круге «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира из России.

Андреева выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Бассольс не сделала в игре эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Андреевой станет Мари Боузкова из Чехии.