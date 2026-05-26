Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над Игнасио Бусе из Перу в первом круге «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев

«Впервые играл в такую жару на грунте.  На US Open играл полтора года назад, когда правила изменили, но там матч не так долго длился.  А здесь — почти четыре часа, я очень редко такие матчи в принципе играю.  Было очень тяжело.  Ближе к четвёртому сету температура снизилась, уровень вырос и у меня, и у Бусе, который начал играть агрессивнее.

В первых сетах это было только про то, кто готов бороться.  Не так было важно, как ты играешь: только бегать, отправлять мяч на ту сторону, заставлять себя, задыхаться.  Это не про уровень игры.  В четвертом сете получилось пересобраться.  Понимал: если я себя плохо чувствую, то он и подавно.  Знал, что будет шанс брейкануть его обратно», — цитирует Рублева « Чемпионат ».