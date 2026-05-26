Американская теннисистка Джессика Пегула уступила австралийке Кимберли Биррелл в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос».

Американка (5-я ракетка мира) проиграла представительнице Австралии (83-я ракетка мира) со счетом — 6:1, 3:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 45 минут.

За весь матч Пегула сделала 7 эйсов и реализовала 5 брейк-поинтов из 12-и. Биррелл не допустила ни одной двойной ошибки при 6-и реализованных брейк-поинтах.

Во втором круге турнира «Ролан Гаррос» австралийка сыграет против украинки Александры Олейниковой (65-я ракетка мира).