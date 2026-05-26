25-я ракетка мира Эмма Наварро одержала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»-2026.

Американка в двух сетах обыграла Джаниче Чен из Индонезии со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты. По ходу матча Наварро подала навылет пять раз, сделала три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Чен сделала четыре эйса, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующей соперницей Наварро сыграет ее соотечественница Ива Йович.