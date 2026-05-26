117-я ракетка мира Алина Корнеева стартовала с победы на «Ролан Гаррос»-2026.

Россиянка в двух сетах переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто (38) со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 23 минуты. За это время Корнеева два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Коччаретто один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем раунде Корнеева сыграет либо со своей соотечественницей Анной Калинской, либо с француженкой Лоис Буассон.