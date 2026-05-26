Российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своей победе над француженкой Лоис Буассон в 1-м круге турнира «Ролан Гаррос».

«Смотрела пару последних матчей Буассон, ориентировалась на её текущую форму. Ожидала гораздо больше укороченных, но была к этому готова, играла глубоко, чем не дала ей возможность для них.

К давлению трибун тоже была готова, она играет дома, это нормально. Если бы "Большой шлем" был в Москве, я была бы в такой же ситуации», — сказала Калинская Чемпионату.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Калинская (24-я ракетка мира) сыграет против своей соотечественницы Алины Корнеевой (117-я ракетка мира).