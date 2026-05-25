Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, успешно прошла в следующий этап Открытого чемпионата Франции 2026 года.

В стартовом матче она одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Бондарь (57-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (10:3). Игра продолжалась 2 часа 26 минут.

За время встречи Свитолина выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из восьми возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Бондарь отметилась тремя эйсами, двумя двойными ошибками и четырьмя успешными брейк-пойнтами из двенадцати попыток.

В следующем раунде турнира «Ролан Гаррос» Свитолина встретится с победительницей матча между Кайтлин Кеведо из Испании и Леолией Жанжан из Франции.