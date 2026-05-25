Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции-2026 уже в первом круге турнира.

27-я ракетка мира уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман, занимающей 170-е место в мировом рейтинге. Матч завершился в двух сетах — 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Тайхман по ходу игры не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных.

Самсонова за матч сделала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и сумела реализовать три брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» швейцарская теннисистка встретится с полькой Магдаленой Френх.