Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Марии Осорио из Колубии в первом круге «Ролан Гаррос».

Встреча продлилась 1 час 24 минуты и завершилась с результатом 6:2, 6:4 в пользу 86-й ракетки мира.

Александрова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Осорио три эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге «Ролан Гаррос» соперницей Осорио станет Юлия Путинцева из Казахстана.