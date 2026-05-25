Австралийская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о победе над Зейнеп Сёмнез из Турции в первом круге «Ролан Гаррос».

«Сегодня был один из тех матчей, где, думаю, мы, возможно, не показали какой-то потрясающий уровень тенниса.  Но, знаете, было очень жарко, условия тяжёлые.  Мяч летал куда угодно.  Мы вышли на корт первыми, играли в 11 утра — это первый поединок на турнире "Большого шлема".

То есть через всё это нужно было пройти.  Но, честно говоря, пару недель назад я, вероятно, проиграла бы такой матч.  А сегодня смогла его выиграть.  Возможно, не показывая свой лучший теннис, но оставаясь ментально собранной, полностью присутствующей в моменте.

Да, это самое важное.  Даже когда ты выбираешься из дерьма, это не значит, что будешь играть невероятно в каждом матче.  Теннис так не работает.  Всё больше зависит от твоего ментального состояния.  И сегодня я показала, что с этим у меня всё было в порядке.  И это самое главное», — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

В следующем круге соперницей бывшей россиянки будет Сюзан Бандеччи из Швейцарии.