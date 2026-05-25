Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла у Ренаты Сарасуа из Мексики на старте «Ролан Гаррос».

Спортсменки находились на корте 1 час 24 минуты и завершили встречу с результатом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сарасуа один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Шнайдер сыграет против сильнейшей в паре Ханьюй Го (Китай) — Маккартни Кесслер (США).