Суперкомпьютер Opta Analyst составил прогноз на победителя Открытого чемпионата Франции по теннису среди женщин в 2026 году.

Согласно прогнозу, наибольшие шансы на победу имеет четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема и первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вероятность ее успеха оценивается в 7,74%.

Теннис. Фавориты «Ролан Гаррос» — 2026 по версии Opta Analyst в женском одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь) — 7,74% вероятность победы;

Елена Рыбакина (Казахстан) — 6,88%;

Кори Гауфф (США) — 5,95%;

Ига Швёнтек (Польша) — 4,05%.

Турнир «Ролан Гаррос» 2026 года пройдет с 24 мая по 6 июня. На данный момент действующим чемпионом соревнований является американка Кори Гауфф.