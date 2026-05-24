Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Фионой Ферро из Франции на старте «Ролан Гаррос».

«Когда я увидела расписание и поняла, что играю в воскресенье на Шатрие, подумала: "Вау, отличное начало". Также, когда увидела сетку и Фиону в первом круге, сразу поняла, что это очень сложная соперница.

Мы много тренировались вместе несколько лет назад, а последний наш матч был три года назад — тогда я выиграла в трёх сетах, однако это была невероятная битва.

Так что знала, публика тоже сделает всё возможное, чтобы поддержать её. Она сегодня сыграла отлично, а я просто очень рада этой победе», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Во втором круге турнира Андреева встретится с победительницей матча между Мариной Бассольс-Риберой (Испания) и Эмилианой Аранго (Колумбия).