Сербский теннисист Новак Джокович высказался о значимости турнира «Ролан Гаррос» в его карьере.

«К счастью, у меня есть несколько ярких воспоминаний о "Ролан Гаррос" и Олимпийских играх в Париже. Наверное, это самое главное — самая сильная эмоция, которую я испытывал на корте. Это было именно здесь, на центральном корте "Ролан Гаррос".

Каждая из трёх побед здесь была особенной. Конечно, выиграть здесь 25-й "Большой шлем" означало бы для меня всё. Ради этого я и продолжаю соревноваться. Это цель, мы работаем ради этого, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Джоковича Eurosport Spain.

Сербский теннисист является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Матчи основной сетки турнира «Ролан Гаррос» стартуют сегодня, 24-го мая.