Российская теннисистка (8-я ракетка мира) Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего турнира «Ролан Гаррос» во Франции.

«Как проходит подготовка к турниру? Подготовка пока идёт отлично. Я люблю играть в Париже на этих грунтовых кортах. Очень рада вернуться. Показала неплохой результат здесь в прошлом году.

Также чувствую, что у меня был очень хороший старт на грунте в этом сезоне. Я просто очень рада начать турнир в воскресенье», — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.

Турнир «Ролан Гаррос» стартует 24-го мая. Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.