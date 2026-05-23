Российская теннисистка (8-я ракетка мира) Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего турнира «Ролан Гаррос» во Франции.

«Как проходит подготовка к турниру?  Подготовка пока идёт отлично.  Я люблю играть в Париже на этих грунтовых кортах.  Очень рада вернуться.  Показала неплохой результат здесь в прошлом году.

Также чувствую, что у меня был очень хороший старт на грунте в этом сезоне.  Я просто очень рада начать турнир в воскресенье», — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.

Турнир «Ролан Гаррос» стартует 24-го мая.  Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.