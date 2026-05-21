ekaterina-aleksandrova anna-kalinskaya mirra-andreeva anna-blinkova liudmila-samsonova oksana-selekhmeteva anastasia-zakharova aryna-sabalenka iga-swiatek jessica-pegula coco-gauff elena-rybakina Состоялась официальная жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.
Результаты жеребьёвки с участием россиянок и топовых теннисисток.
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузаз Манейро (Испания);
Елена Рыбакина (Казахстан) — Вероника Эръявец (Словения);
Кори Гауфф (США) — Тейлор Таунсенд (США);
Екатерина Александрова (Россия) — Камилла Осорио (Колумбия);
Ига Свёнтек (Польша) — Эмерсон Джонс (Австралия);
Джессика Пегула (США) — Кимберли Бирелл (Австралия);
Диана Шнайдер (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика);
Анна Калинская (Россия) — Лоис Буассон (Франция);
Мирра Андреева (Россия) — Фиона Ферро (Франция);
Виктория Мбоко (Канада) — Никола Бартункова (Чехия);
Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Тайхаманн (Германия);
Оксана Селехметьева (Россия) — Марта Костюк (Украина);
Анастасия Захарова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия);
Анна Блинкова(Россия) — Юлия Стародубцева (Украина).