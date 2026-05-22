Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина назвала еще несколько теннисистов, которые могут считаться фаворитами наряду с Янником Синнером за победу в «Ролан Гаррос».

«Помимо него, я бы назвала, конечно, Даниила Медведева, Александра Зверева и Артюра Фиса. Но должно сложиться слишком много факторов — Янник Синнер невероятно силён психологически. Однако с физической точки зрения у меня возникли к нему вопросы после турнира в Риме, когда у него случилась то ли паническая атака, то ли не знаю что. Посмотрим, как Янник будет это проходить и кто сможет доставить ему проблемы уже на первой неделе "Ролан Гаррос", когда тратится слишком много сил. Всегда сложно начинать турнир "Большого шлема", и от этого зависит, как далеко зайдёт Янник. Однако в целом, конечно, Синнер — сильнейший теннисист, и его победа на "Ролан Гаррос" будет вполне логичной», — цитирует Веснину «Чемпионат».

На данный момент Медведев занимает седьмое место в рейтинге ATP.