Перуанский теннисист Игнасио Бусе победил Александра Ковачевича из США в полуфинале турнира в Гамбурге (Германия).

Соперники находились на корте 1 час 5 минут и завершили встречу с результатом 6:1, 6:4 в пользу 57-й ракетки мира.

Ковачевич не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бусе подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти.

В финале Бусе сыграет против сильнейшего в паре Томми Пол (США) — Алекс де Минор (Австралия).