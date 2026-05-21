Заслуженный тренер России Виктор Янчук подвел итоги жеребьевки основной сетки «Ролан Гаррос»-2026 для российских теннисистов.

«У Медведева неплохая жеребьевка, первые три круга он должен пройти легко и безболезненно. Дальше могут начаться сложности, потому что дальше могут попасться неудобные соперники.

Рублев при хорошем стечении обстоятельств может дойти до четвертьфинала, а то и дальше. Хачанов в последнее время играл нестабильно, но я думаю, что несколько кругов он может пройти», — приводит слова Янчука ТАСС.

В первом круге турнира Даниил Медведев сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном, Андрей Рублев встретится с перуанцем Игнасио Бусе, а Карену Хачанову будет противостоять Артюр Жеа из Франции.