Россиянка Елена Приданкина (220‑я ракетка мира) в финале квалификации Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла Химено Сакацумэ (131‑я) со счётом 6:2, 6:1.

Их противостояние длилось чуть более часа. За это время россиянка сделала один эйс, две двойные ошибки и взяла 5 брейк‑пойнтов из 6 заработанных.

На счету её соперницы — один эйс, отсутствие двойных ошибок и один брейк‑пойнт из шести заработанных.

Старт основной сетки французского мэйджора запланирован на 24 мая, а финал пройдёт 6 июня.