36-я ракетка мира Эмма Наварро одержала победу в четвертьфинальном матче турнира ATP-500 в Страсбурге.

Эмма Наварро globallookpress.com

Американка обыграл в трех сетах Чжан Шуай из Китая со счетом 2:6, 7:6, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 31 минуту. По ходу матча Шуай сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Наварро подала навылет два раза, сделала 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 18 заработанных.

В полуфинале турнира Наварро сыграет против своей соотечественницы Энн Ли.