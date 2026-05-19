Австралийская теннисистка, занимающая 62-е место в мировом рейтинге, Дарья Касаткина, одержала победу над американкой Питон Стирнс, которая находится на 92-й позиции, в матче второго круга турнира WTA-500, проходящего в Страсбурге (Франция).

Дарья Касаткина globallookpress.com

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу бывшей россиянки. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

В течение этого времени Стирнс выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти созданных. Касаткина, напротив, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила две двойные ошибки и выполнила три эйса.

В следующем раунде турнира в Страсбурге Дарья Касаткина встретится с победительницей матча между датчанкой Кларой Таусон и румынкой Жаклин Кристиан.