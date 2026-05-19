Испанский теннисист Карлос Алькарас, семикратный победитель ТБШ, объявил о том, что не примет участия в Уимблдоне‑2026.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Моё восстановление идёт хорошо, мне значительно лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и Уимблдоне. Эти два турнира для меня по‑настоящему особенные, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно скорее!» — написал Алькарас в соцсети.

В прошлом году Алькарас в финале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Последний раз испанец выходил на корт на турнире в Барселоне, где получил травму запястья. Ранее он объявил о том, что не сыграет и на «Ролан Гаррос».