Российская теннисистка Алина Корнеева успешно преодолела первый раунд квалификации на Открытом чемпионате Франции.

В своем стартовом поединке на отборочном этапе Корнеева, занимающая 120-ю позицию в мировом рейтинге, обыграла японскую спортсменку Нао Хибино, которая располагается на 185-й строчке. Встреча длилась 1 час 36 минут и завершилась победой Корнеевой со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теперь Алина Корнеева встретится с победительницей матча между Аранчей Рус из Нидерландов и Хасмин Ортенси из Аргентины.