Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 84-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение в финале квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге от американки Маккартни Кесслер, которая находится на 50-й строчке.

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Матч между спортсменками длился 1 час 32 минуты и завершился со счетом 4:6, 4:6.

В течение игры Кесслер выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. Селехметьева также подала навылет один раз, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Кроме того, в финале квалификации WTA-500 в Страсбурге выступает еще одна россиянка — Анастасия Захарова. Она сражается с Дарьей Касаткиной, представляющей Австралию.