Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над Кори Гауфф в финале турнира в Риме (Италия).

«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я держала этот трофей в руках.  Очень-очень рада этим двум неделям здесь.  Хочу поздравить Кори с отличным турниром и вашу команду тоже.  Ты замечательная чемпионка.  Надеюсь, у нас будут ещё такие противостояния в будущем.  Хочу поблагодарить свою команду.  У меня было тяжёлое поражение в финале в Дубае в этом году.  Это был мой 19-й титул, и я стремилась к 20-му.  Я сказала тренеру, что было бы здорово иметь круглое число до того, как я закончу карьеру.  Ты сказал: "Надеюсь, мы добьёмся этого в этом году".  Очень счастлива.  Огромное спасибо вам, ребята, за такой тяжёлый труд», — сказала Свитолина на церемонии награждения.

Таким образом, десятая ракетка мира Свитолина выиграла 20-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне.