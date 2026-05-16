Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над Кори Гауфф в финале турнира в Риме (Италия).

Элина Свитолина globallookpress.com

«Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я держала этот трофей в руках. Очень-очень рада этим двум неделям здесь. Хочу поздравить Кори с отличным турниром и вашу команду тоже. Ты замечательная чемпионка. Надеюсь, у нас будут ещё такие противостояния в будущем. Хочу поблагодарить свою команду. У меня было тяжёлое поражение в финале в Дубае в этом году. Это был мой 19-й титул, и я стремилась к 20-му. Я сказала тренеру, что было бы здорово иметь круглое число до того, как я закончу карьеру. Ты сказал: "Надеюсь, мы добьёмся этого в этом году". Очень счастлива. Огромное спасибо вам, ребята, за такой тяжёлый труд», — сказала Свитолина на церемонии награждения.

Таким образом, десятая ракетка мира Свитолина выиграла 20-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне.