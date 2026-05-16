Российский теннисист Карен Хачанов высказался о сильнейших теннисистах на грунтовых кортах.

«100% Синнер.  Я, честно, вообще считаю, что всегда был опасен Музетти, но он опять травмировался.  Он правда очень хорошо может играть на грунте.  Алькараса мы тоже не берём, потому что он травмирован.  Рууд — один из грунтовиков.  Ну, вообще Зверев тоже, конечно же, всегда у него хорошие результаты были.  Те же полуфинал и финал Ролан Гаррос»«, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, что первой ракеткой мира в настоящий момент является итальянец Янник Синнер.  Что касается Хачанова, то он располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге.