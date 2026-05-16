Российский теннисист Карен Хачанов высказался о сильнейших теннисистах на грунтовых кортах.

«100% Синнер. Я, честно, вообще считаю, что всегда был опасен Музетти, но он опять травмировался. Он правда очень хорошо может играть на грунте. Алькараса мы тоже не берём, потому что он травмирован. Рууд — один из грунтовиков. Ну, вообще Зверев тоже, конечно же, всегда у него хорошие результаты были. Те же полуфинал и финал Ролан Гаррос»«, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, что первой ракеткой мира в настоящий момент является итальянец Янник Синнер. Что касается Хачанова, то он располагается на 15-й строчке в мировом рейтинге.