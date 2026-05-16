Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира в Риме (Италия).

«Приятно сыграть в такой хороший теннис. Даже в первом сете мне казалось, что я играл неплохо. Когда играешь с Янником и не показываешь 110%, нельзя просто так плохо сыграть и проиграть 6:2. Мне удалось поднять уровень во втором.

Доволен тем, как пытался, вроде было 30-30, спас парочку матч-пойнтов на своей подаче. Так что доволен уровнем. Разочарован поражением. Что касается уверенности — знайте, каждая неделя — новая неделя. Хорошо выйти на такой уровень перед "Ролан Гаррос", но там начнётся новое путешествие. Посмотрим, что оно принесёт», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Синнер в решающем матче «Мастерса» сыграет против норвежца Каспера Рууда