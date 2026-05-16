Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале турнира ATP-1000 в Риме.

«Очень жаль, что Медведев проиграл. Мне кажется, дебют матча у Медведева был провальным. Вообще он во всех матчах как-то очень слабо играет первый сет. Когда он выходил против Синнера, я понимал: если он так будет играть, как он со всеми играл первый сет, то отыгрываться потом непросто.

Но, по крайней мере, я смотрю на Медведева — он единственный, кто может обыгрывать Алькараса и Синнера. Он на первом месте среди тех, кто способен обыгрывать этих игроков, хотя сам десятый в мире. Ему надо больше играть матчи, чтобы найти ту форму. Если он будет играть один раз в два месяца, то растеряет все», — цитирует Чеснокова «Советский спорт».

В финале римского «Мастерса» Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда.