Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от Янника Синнера в полуфинале турнира ATP-1000 в Риме.

Даниил Медведев

«Очень жаль, что Медведев проиграл.  Мне кажется, дебют матча у Медведева был провальным.  Вообще он во всех матчах как-то очень слабо играет первый сет.  Когда он выходил против Синнера, я понимал: если он так будет играть, как он со всеми играл первый сет, то отыгрываться потом непросто.

Но, по крайней мере, я смотрю на Медведева — он единственный, кто может обыгрывать Алькараса и Синнера.  Он на первом месте среди тех, кто способен обыгрывать этих игроков, хотя сам десятый в мире.  Ему надо больше играть матчи, чтобы найти ту форму.  Если он будет играть один раз в два месяца, то растеряет все», — цитирует Чеснокова «Советский спорт».

В финале римского «Мастерса» Синнер сыграет против норвежца Каспера Рууда.