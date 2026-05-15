Немецкий теннисист Александр Зверев (сейчас — третья ракетка мира) не примет участия в турнире серии ATP 500 в Гамбурге из‑за травмы спины.

Александр Зверев globallookpress.com

«Гамбург — мой родной город, и для меня всегда важно играть перед домашней публикой. К сожалению, меня беспокоят проблемы со спиной, которые мешали на протяжении всего грунтового сезона. Мой медицинский штаб настоятельно рекомендовал мне сделать паузу в соревнованиях на следующей неделе и восстановиться», — написал Зверев в соцсети.

В 2026 году турнир состоится с 17 по 23 мая.