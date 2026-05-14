Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли у дуэта дуэт Анна Данилина (Казахстан)/ Эйжа Мухаммад (США) в четвертьфинале турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час и 31 минуту и завершилась с результатом 4:6, 6:3, 11:9 в пользу наших соотечественниц.

Андреева и Шнайдер один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Данилиной и Мухаммад ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале россиянки сыграют против дуэта Сторм Хантер (Австралия) и Джессики Пегулы (США).