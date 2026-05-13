Четвёртая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира в Риме и отметила прогресс соперницы.

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу американской теннисистки.

Гауфф заявила, что осталась довольна уровнем своей игры, особенно действиями на подаче и приёме, хотя признала, что матч можно было завершать быстрее.

«Думаю, я провела этот матч лучше, чем предыдущие. Особенно хорошо получались форхенд и приём. Конечно, хотелось закончить встречу раньше в третьем сете, но её уровень заметно вырос. Я создавала себе шансы в каждом гейме и в целом довольна игрой», — цитирует Гауфф пресс-служба соревнований.