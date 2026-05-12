Лучший теннисист мира на сегодняшний день Янник Синнер из Италии повторил уникальное достижение легендарного серба Новака Джоковича на «Мастерсах».

После победы в четвёртом круге турнира в Риме над итальянцем Андреа Пеллегрино (6:2, 6:3) у Синнера стало 31 выигранный матч подряд. По этому показателю он встал вровень с Джоковичем, который смог добиться такого результата 19 августа 2011 года.

Самые длинные серии побед на «Мастерсах» с момента запуска формата:

Новак Джокович / Янник Синнер — 31;

Новак Джокович — 30;

Роджер Федерер — 29;

Рафаэль Надаль — 23;

Пит Сампрас — 19.