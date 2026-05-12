Россиянин Андрей Рублёв(14‑я ракетка мира) стал четвертьфиналистом турнира категории «Мастерс» в Риме на грунте.

В своём матче он оказался сильнее грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (117) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Соперники были на корте 2 часа 15 минут. За это время Рублёв 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк‑пойнта из семи заработанных.

У Басилашвили — семь эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк‑пойнта из 13.

В следующем круге Рублёву предстоит противостояние с лучшим теннисистом мира Янником Синнером.