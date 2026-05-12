Знаменитый британец, трёхкратный победитель ТБШ, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей будет помогать в тренировочном процессе своему соотечественнику Джеку Дрейперу.

Сейчас 24‑летний теннисист занимает 50‑е место в рейтинге ATP, а на пике карьеры был четвёртой ракеткой мира.

Маррей будет помогать Дрейперу во время травяного отрезка сезона вместе с Джейми Дельгадо, который был тренером последние полгода.

«Я очень благодарен Джейми за всё, что он сделал для меня в последние шесть месяцев. Он тренер мирового класса и замечательный человек. В переходный период меня продолжит поддерживать отличная команда LTA, к которой присоединится Энди Маррей, он будет помогать мне на протяжении всего травяного сезона», — говорится в заявлении Дрейпера, сейчас восстанавливающегося после травмы колена.