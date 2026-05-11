Датский теннисист Хольгер Руне, занимающий 40-е место в мировом рейтинге, объявил о своём отсутствии на грунтовых турнирах.

Хольгер Руне globallookpress.com

«Трудное решение — пропустить грунтовый сезон, но оно было правильным. Не могу дождаться встречи с вами всеми на травяных кортах. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку на протяжении всего моего восстановления. Увидимся совсем скоро», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2025 года Хольгер получил серьезную травму ахиллова сухожилия во время матча в Стокгольме (Швеция) против француза Уго Умбера. С тех пор он не участвует в соревнованиях, а также был вынужден сняться с турнира ATP-250 в Гамбурге (Германия), в котором планировал принять участие.