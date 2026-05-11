Седьмая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о своей победе над бельгийкой Элисе Мертенс в матче четвертого круга турнира WTA-1000 в Риме.

«Сегодня был такой непростой матч. Я против неё играла только в паре, а в одиночке — ещё ни разу, поэтому в целом представляла, что она может делать на корте. Но при этом знала, что одиночка очень сильно отличается от пары. Она непростой игрок, очень часто меняет ритм, так рвано немного играет, поэтому я старалась концентрироваться на своей игре и пытаться играть агрессивно. Но в то же время не всё подряд бить, а выбирать правильные решения на корте», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

В четвертьфинале «Мастерса» Андреева встретится с четвёртой ракеткой мира, американской теннисисткой Кори Гауфф.